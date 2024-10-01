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都更放寬容積 初審過關

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

立法院內政委員會30日審查《都市更新條例》修正草案，按照行政院版修正通過初審，擴大適用原建築容積更新重建的對象，放寬到實施容積管制前申請建造執照的建築基地也可適用，估將有8,216棟建物超過30年的老屋可適用，約27萬戶受惠。

立法院內政委員會審查都市更新條例第65條修正草案，內政部次長董建宏表示，為保障實施容積管制前已興建完成的合法建築物權益，條例已明定原建築容積高於基準容積時，放寬建築物容積獎勵額度上限，不過部分主管機關反映，普遍有原建築容積大於基準容積情形，且適用921地震前的耐震規定，恐有耐震不足疑慮。

董建宏指出，據統計，全國有8,216棟建物超過30年，已進入需要改建階段，65%集中在雙北市。

建築物 立法院 都市更新

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