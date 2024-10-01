都更放寬容積 初審過關
立法院內政委員會30日審查《都市更新條例》修正草案，按照行政院版修正通過初審，擴大適用原建築容積更新重建的對象，放寬到實施容積管制前申請建造執照的建築基地也可適用，估將有8,216棟建物超過30年的老屋可適用，約27萬戶受惠。
立法院內政委員會審查都市更新條例第65條修正草案，內政部次長董建宏表示，為保障實施容積管制前已興建完成的合法建築物權益，條例已明定原建築容積高於基準容積時，放寬建築物容積獎勵額度上限，不過部分主管機關反映，普遍有原建築容積大於基準容積情形，且適用921地震前的耐震規定，恐有耐震不足疑慮。
董建宏指出，據統計，全國有8,216棟建物超過30年，已進入需要改建階段，65%集中在雙北市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言