父母贈送房地 節稅有眉角

財政部台北國稅局表示，遺贈稅法施行細則規定，不動產贈與移轉所繳納的契稅或土地增值稅，如由受贈人自行繳納，得自贈與總額中扣除，將可繳納較少的贈與稅。

台北國稅局指出，不動產贈與、移轉所繳納的契稅或土地增值稅，可以從贈與總額中扣除，但要特別注意，贈與不動產所應繳納的「土地增值稅及契稅」由誰繳，贈與稅計算大不同。

國稅局進一步說明，贈與土地須繳納的土增稅、贈與房屋須繳的契稅，納稅人是「受贈人」，如由受贈人自行繳納，可從贈與總額中扣除，將可繳納較少的贈與稅；但如果是「贈與人」出資代為繳納，應該併入贈與總額中計算，贈與人需繳較多贈與稅。

國稅局舉例，媽媽阿美2023年把房地贈與給女兒，贈與土地公告現值及房屋評定現值計1,200萬元，代表贈與總額為1,200萬元，女兒應繳土增稅200萬元及契稅12萬元共212萬元，此時若是女兒自己繳稅，則除了原本每人每年的贈與免稅額244萬元外，可再扣除稅捐212萬元，贈與額計算，用1,200萬扣除244萬再扣212萬，最終為744萬，乘上一成稅率，須繳74.4萬元。

另一種情形，媽媽除了送房外，連稅款都幫忙繳納，此時稅捐212萬元就應該計入贈與總額再予同額扣除，也就是1,200萬元加上212萬稅捐，再扣除244萬免稅額，再扣除212萬元稅捐，最終乘上一成，應繳贈與額就是95.6萬元。