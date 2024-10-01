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Uber Eats併貓熊案 審理到期逕自通過

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

外界關心Uber Eats與foodpanda結合案，公平會主委李鎂昨（30）日表示，業者的申報資料仍在補正階段，尚未正式受理。另遇到公平會四位委員屆期、人事案若卡關，包括兩外送平台等重大結合案，「若審理期限到期後，兩事業就可逕行結合」。

公平會昨赴立法院經濟委員會進行業務報告，但焦點全部落在Uber Eats併購foodpanda結合案。國內兩大外送平台傳出要合併多年，終於在Uber Eats今年5月宣布將併購foodpanda台灣外送事業後有了定案。

李鎂表示，公平會在5月14日收到Uber Eats申請遞件，申請文件不齊備，5月30日已經通知業者補正，目前資料還不完整，所以公平會還沒正式受理結合案，也尚未開始進行審查。

李鎂強調，委員會將以四大原則審查，包括兩平台結合後，對店家及消費者、外送員的影響；對其他潛在競爭者是否無法加入競爭；結合後對提高價格的可能性；跟其他業者是否有聯合行為。

Uber 併購 公平會

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