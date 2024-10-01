快訊

強颱山陀兒持續增強長胖 怠速「沒什麼動」 5縣市納陸警

清水所長遭拖行撞護欄不幸殉職 凶殘女駕駛棄車逃遭逮

山陀兒將南高屏登陸 吳德榮：眼牆伴隨破壞性風雨 強度勝賽洛瑪

機關團體股利收入 要報稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
教育、文化、公益、慈善等機關團體取得非銷售收入，都應依規列報收入。 聯合報系資料照
教育、文化、公益、慈善等機關團體取得非銷售收入，都應依規列報收入。 聯合報系資料照

財政部高雄國稅局說明，教育、文化、公益、慈善等機關團體取得非銷售收入，包括捐贈收入、會費收入、利息收入及股利收入（含現金股利及股票股利）等，都應依規列報收入，其中股利收入經常被漏報，提醒機關團體應檢視，若出現申報錯誤，儘速向稅籍所在地稽徵機關辦理更正，避免被補稅處罰，甚至喪失免稅資格。

所得稅法對於財團法人在符合一定條件時，會給予有條件的免稅待遇，根據「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，須符合創設目的支出如能達經常性收入60%的規定等條件，可免納所得稅，不過這仍僅侷限於非銷售貨物或勞務所得，對於銷售貨物或勞務產生的所得，仍要課徵營利事業所得稅。

機關團體報稅注意
機關團體報稅注意

高雄國稅局進一步解釋，免納所得稅中，非銷售收入包括捐贈收入、會費收入、利息收入及股利收入，都要依照規定報稅，若被查出短漏報股利收入，除影響支出占收入比例外，若不符合短漏報情節輕微要件，將視為會計紀錄不完備，則會喪失免納所得稅優惠。

國稅局指出，按免納所得稅適用標準規定，銷售所得要先減除非銷售虧損，就減除後餘額課稅，因此捐贈、利息、股利、會費等收入若未計入非銷售收入，則會造成虛增非銷售虧損，致漏報課稅所得額的情形。

國稅局舉例，甲財團法人2022年度有銷售貨物或勞務所得200萬元，捐贈收入850萬元、利息收入50萬元及取得股利收入300萬元，非銷售支出1,300萬元，用捐贈收入850萬元加上利息收入50萬元，再扣除非銷售支出1,300萬元後，非銷售虧損為400萬元，課稅所得額用銷售所得200萬元扣除非銷所得400萬元，為負200萬元，無須繳納稅額。

國稅局說，若是把股利所得300萬元加入非銷售收入，經重新計算，甲財團法人的非銷售虧損應為捐贈收入850萬元加上利息收入50萬元以及股利收入300萬元，再扣除非銷售支出1,300萬元，課稅所得額也是用銷售所得200萬元扣除非銷售虧損100萬元，最終為100萬元，應納稅額就是20萬元。

國稅局提醒，機關團體如有獲配股利收入，不論是現金股利或股票股利，有未依規定申報者，應儘速向稅籍所在地稽徵機關辦理更正，避免遭到稽徵機關查獲補稅處罰，甚至喪失免稅資格。

國稅局 所得稅 股利

延伸閱讀

颱風致台東屏東部分停班 財部：營所稅申報期限順延

他發票中百萬卻不能領！國稅局揭曉卡在「身分」這一關

財部：內網硬碟受損 暫停各地區國稅局櫃檯服務

房屋買賣有減價糾紛 仍應申報房地合一稅

相關新聞

機關團體股利收入 要報稅

財政部高雄國稅局說明，教育、文化、公益、慈善等機關團體取得非銷售收入，包括捐贈收入、會費收入、利息收入及股利收入（含現金...

父母贈送房地 節稅有眉角

財政部台北國稅局表示，遺贈稅法施行細則規定，不動產贈與移轉所繳納的契稅或土地增值稅，如由受贈人自行繳納，得自贈與總額中扣...

Uber Eats併貓熊案 審理到期逕自通過

外界關心Uber Eats與foodpanda結合案，公平會主委李鎂昨（30）日表示，業者的申報資料仍在補正階段，尚未正...

都更放寬容積 初審過關

立法院內政委員會30日審查《都市更新條例》修正草案，按照行政院版修正通過初審，擴大適用原建築容積更新重建的對象，放寬到實...

他發票中百萬卻不能領！國稅局揭曉卡在「身分」這一關

許多民眾都很期待統一發票號碼出爐，不過可要留意中獎相關規定，以免與財神爺擦身而過！國稅局30日表示，小王在網拍上賣露營用...

財部：內網硬碟受損 暫停各地區國稅局櫃檯服務

財政部財政資訊中心表示，今天因國稅內網部分硬碟受損，緊急修復中，目前暫停各地區國稅局櫃檯服務，將於修復完成後儘速通知國稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。