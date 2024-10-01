機關團體股利收入 要報稅

財政部高雄國稅局說明，教育、文化、公益、慈善等機關團體取得非銷售收入，包括捐贈收入、會費收入、利息收入及股利收入（含現金股利及股票股利）等，都應依規列報收入，其中股利收入經常被漏報，提醒機關團體應檢視，若出現申報錯誤，儘速向稅籍所在地稽徵機關辦理更正，避免被補稅處罰，甚至喪失免稅資格。

所得稅法對於財團法人在符合一定條件時，會給予有條件的免稅待遇，根據「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，須符合創設目的支出如能達經常性收入60%的規定等條件，可免納所得稅，不過這仍僅侷限於非銷售貨物或勞務所得，對於銷售貨物或勞務產生的所得，仍要課徵營利事業所得稅。

機關團體報稅注意

高雄國稅局進一步解釋，免納所得稅中，非銷售收入包括捐贈收入、會費收入、利息收入及股利收入，都要依照規定報稅，若被查出短漏報股利收入，除影響支出占收入比例外，若不符合短漏報情節輕微要件，將視為會計紀錄不完備，則會喪失免納所得稅優惠。

國稅局指出，按免納所得稅適用標準規定，銷售所得要先減除非銷售虧損，就減除後餘額課稅，因此捐贈、利息、股利、會費等收入若未計入非銷售收入，則會造成虛增非銷售虧損，致漏報課稅所得額的情形。

國稅局舉例，甲財團法人2022年度有銷售貨物或勞務所得200萬元，捐贈收入850萬元、利息收入50萬元及取得股利收入300萬元，非銷售支出1,300萬元，用捐贈收入850萬元加上利息收入50萬元，再扣除非銷售支出1,300萬元後，非銷售虧損為400萬元，課稅所得額用銷售所得200萬元扣除非銷所得400萬元，為負200萬元，無須繳納稅額。

國稅局說，若是把股利所得300萬元加入非銷售收入，經重新計算，甲財團法人的非銷售虧損應為捐贈收入850萬元加上利息收入50萬元以及股利收入300萬元，再扣除非銷售支出1,300萬元，課稅所得額也是用銷售所得200萬元扣除非銷售虧損100萬元，最終為100萬元，應納稅額就是20萬元。

國稅局提醒，機關團體如有獲配股利收入，不論是現金股利或股票股利，有未依規定申報者，應儘速向稅籍所在地稽徵機關辦理更正，避免遭到稽徵機關查獲補稅處罰，甚至喪失免稅資格。