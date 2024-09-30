颱風致台東屏東部分停班 財部：營所稅申報期限順延

台東縣、屏東縣政府今天宣布部分地區受颱風山陀兒影響而停止上班，財政部南區國稅局表示，設籍於台東縣蘭嶼鄉，以及屏東縣恆春鎮、滿州鄉、車城鄉、枋山鄉、牡丹鄉及獅子鄉的營利事業，其營所稅暫繳申報及繳納期間，順延至恢復上班日。

南區國稅局表示，營利事業所得稅暫繳申報在今年9月30日截止，網路申報系統將於今晚12時前關閉，在網路系統關閉前，營利事業仍可採用網路申報。

南區國稅局指出，但上述停止上班地區的營利事業，若因受颱風影響無法於截止日辦理113年度營利事業所得稅暫繳申報及繳納，可於恢復上班日時，檢具申報相關證明文件至南區國稅局台東分局及恆春稽徵所，辦理人工申報及填寫繳款書繳納，仍視為如期申報案件。

此外，財政部財政資訊中心表示，今天原本因國稅內網部分硬碟受損，而暫停的各地區國稅局櫃檯服務，據最新情況，已於下午4時50分修復完畢，國稅局櫃檯服務系統恢復正常。

所謂國稅，指由中央機關負責徵收的稅目，包含綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、遺產稅、贈與稅、貨物稅、證券交易稅等。