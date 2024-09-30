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他發票中百萬卻不能領！國稅局揭曉卡在「身分」這一關

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
發票兌獎示意圖。記者陳恩惠／攝影
發票兌獎示意圖。記者陳恩惠／攝影

許多民眾都很期待統一發票號碼出爐，不過可要留意中獎相關規定，以免與財神爺擦身而過！國稅局30日表示，小王在網拍上賣露營用品，取得6千多筆手續費、金流服務費等雲端發票，沒想到其中一張竟中百萬，但因為小王的身分是「營業人」，依規無法給獎。

財政部台北國稅局表示，統一發票給獎的目的，是在鼓勵消費者主動索取統一發票，以防杜逃漏稅捐，為維護一般消費者中獎權益，當買受人為營業人時，依照統一發票給獎辦法規定，不適用給獎規定。

台北國稅局指出，小王透過蝦皮、雅虎及露天市集等網路銷售平臺，銷售露營用品，因為有支付平臺交易手續費，取得超過6千筆平臺開立品名為「手續費」、「網站服務費」及「金流服務費」的雲端發票，其中一張發票中獎100萬元。

不過，國稅局說明，經查，小王未依規定辦理稅籍登記而擅自營業，雖取得的交易手續費發票未載有買受人統一編號，但本質上仍為營業人，不適用統一發票給獎辦法給獎規定，該張發票不給獎。

國稅局說，依財政部108年1月7日台財稅字第10704616110號令規定，依營業稅法規定，未申請稅籍登記而擅自營業的營業人，取得統一發票，也不適用統一發票給獎辦法給獎規定。

如果小王有申請稅籍登記，是否就能領100萬元？國稅局解釋，營業人購買貨物或勞務取得的統一發票，不論是否已申請稅籍登記，都不能兌領獎金。

國稅局 統一發票 金流服務

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