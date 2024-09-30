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財部：內網硬碟受損 暫停各地區國稅局櫃檯服務

中央社／ 台北30日電
財政部。（聯合報系資料庫）
財政部。（聯合報系資料庫）

財政部財政資訊中心表示，今天因國稅內網部分硬碟受損，緊急修復中，目前暫停各地區國稅局櫃檯服務，將於修復完成後儘速通知國稅局恢復正常服務。

財政部財政資訊中心指出，目前各地區國稅局的網站及財政部稅務入口網等，對外服務均正常。

財政部財政資訊中心表示，民眾如果需要全功能櫃檯查調財產及所得資料的服務，可就近至地方稅稽徵機關辦理，或透過財政部稅務入口網的線上查調服務。

所謂國稅，指由中央機關負責徵收的稅目，包含綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、遺產稅、贈與稅、貨物稅、證券交易稅等。

國稅局 所得稅 財政部

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