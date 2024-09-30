新聞中的法律／借名登記留意稅務、法律風險

不動產、股票、汽車等財產經常成為「借人頭」登記的標的，而在實務上常見，在面對資產傳承安排時，常發生想傳承的資產因當年時空背景因素而有「借名登記」狀況，傳承者可能是借名人也可能是出名人。為使資產傳承得以順利進行，借名登記會產生什麼樣的稅務、法律議題，值得留意，才能提早審視自身或家族是否有借名登記情況，並思考因應方式，避免潛在風險。

「借名登記」就是將自己的財產「借」別人的「名」字來辦理登記，出借名字的人就是產權上的所有人稱為「出名人」，向他人借名字的人就是出資取得財產實質，稱為「借名人」，這樣的關係造成登記名義人並非實際使用或收益的所有權人。

首先來看借名登記的法律效力。當事人同意、並約定借名登記，在法律上確實有保障人民契約自由原則，但借名登記行為仍不應違反相關法規、違反公序良俗，也就是說，借名契約的法律效力仍須依個案及法官來判定，實務上可能產生稅務、法律上的雙重風險。

舉例來說，父親出資買房，卻將房子登記在兒子名下，由兒子出租並收取租金，這是基於財務規劃，在這樣的架構下，國稅局可依據實質課稅原則核課贈與稅、所得稅。

另有一實際案例，有民眾借名買土地，經過25年從1,400萬元漲到5,500萬元，國稅局在2014年查獲，民眾出售第三人卻未申報所得，最終判定補稅1,500萬元。

又例如，若牽涉到隱匿財產，例如公司股東東不想讓他人知道自己持股，而將股票登記在信任的友人名下，若被判定違反公序良俗，則將無效。

若要證明借名契約有效，借名人必須舉證當時的借名契約、資金流向、實際使用情形、 借名登記的理由等，才比較可能讓法官採信。

不過，即使是有效的借名契約仍暗藏其他風險，例如，不動產返還登記須取得調解書或法院判決書才能辦理登記； 出名人本身債務風險問題，借名登記的財產可能會被強制執行； 出名人死亡遺產問題，財產將被計入出名人的遺產；或出名人拒絕返還，或擅自出售財產給第三人，借名契約的效力將不及於不 知情的第三人，借名人縱使舉證成功也只能向出名人求償，無法取回原財產所有權。

借名登記經常出現借名人請求返還時，無法舉證利己事實，像是過去僅做過口頭約定，以至於日後請求返還時發生爭議，也可能產生財產及權利歸屬不一致，而造成持有、處分甚至是繼承時的稅務風險。

即使雙方皆同意依借名契約返還不動產，可能因為想省略地政機關登記須取得調解書或判決書之要求，改以贈與或買賣做為移轉原因，反而須依法課贈與稅或所得稅，除此之外土增稅、契稅、印花稅等稅負亦無可免。倘若實質上並無作為登記原因之交易事實，恐觸犯使公務人員登載不實之罪。

因此千萬不要以投機心態利用借名登記來規避應承擔的義務或責任，以免面臨更多的稅務、法律風險。（本文由安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔口述，記者胡順惠採訪整理）