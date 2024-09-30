房屋買賣有減價糾紛 仍應申報房地合一稅
財政部高雄國稅局提醒，民眾若遇到房地買賣雖有減價糾紛，仍應於所有權移轉登記日次日起算30日內申報房地合一所得稅，等到雙方調減價金確定後，再檢附相關資料向國稅局辦理更正。
高雄國稅局分享近日案例，納稅義務人陳先生（化名）去年1月間以1,200萬元出售2016年以後取得之房地給周小姐（化名），並於同月完成房地所有權移轉，因漏水瑕疵協調減價，但未依規定於所有權移轉登記日的次日起算30日內申報房地合一所得稅，被國稅局查獲。
國稅局表示，完成所有權移轉後，縱使雙方因買賣房地有瑕疵而產生糾紛，買方主張調減價金，因爭訟無法立即解決，賣方仍應先依原始契約買賣價款辦理申報。
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