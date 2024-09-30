當沖降稅 藍委提案再延五年

當沖降稅將於今年底落日，財政部已經提出修法，將延長三年至2027年，預計周三（10月2日）於立法院財委員會開始初審；同時，藍營立委也提出對案，希望當沖降稅可以一口氣延長五年，也就是展延至2029年。

立法院財委會10月2日將邀請財政部、國營事業列席業務報告，並備質詢；同時將審查「證券交易稅條例」等四法案修正，也就是受到矚目的當沖降稅三度延長提案。

當沖降稅最早自2017年4月28日實施，為期一年，屆期後延長約三年八個月至2021年底，即將落日前再度修法延長三年至2024年底，財政部如今打算再延三年至2027年底。

當沖降稅朝野版本比較

財政部長莊翠雲曾解釋，2017年時啟動當沖減半降稅，主要是為了提升市場的交易量能與流動性，第一次延長降稅是為了穩定交易動能與降低投資人的臆測，第二次延長則為了促進證券市場長遠發展，而第三次延長則是為了滿足長短期投資人的需求，有利於資本市場發展、維持市場流動性。

據財部版本，因現股當日沖銷交易證交稅稅率千分之1.5措施將於12月31日屆期，擬延長施行期限三年；另也同步修法，刪除證券交易稅繳款書寄存送達及公示送達規定，將證交稅繳款書送達規定回歸行政程序法辦理。

國民黨立委羅明才等人也針對當沖降稅延長提出對案。藍營提案指出，當沖交易比重皆維持穩定，是以當沖交易屬「中性政策」，有助提升證券市場流動性，有利營造更優質的籌資環境，同時也有助增加國家稅收，為維持國家證交稅歲入並兼顧證券市場流動性，主張延長五年至2029年底。

當沖降稅延長兩大提案分別希望延長三年、五年，但朝野之間仍有不同的聲音，包括民進黨立委郭國文、國民黨立委王鴻薇都曾提出數據，認為當沖降稅雖然會帶動交易，但也讓許多「少年股神」過度沈迷於投資。