越南進口水泥 初判有損產業

水泥公會對越南進口的卜特蘭水泥及其熟料，申請課徵反傾銷稅，經濟部昨（26）日召開貿易救濟審議會，初步認定涉案產品對我國產業有實質損害之虞，後續移請財政部進行傾銷調查。

昨日貿易救濟審議會由經濟部次長陳正祺主持，經濟部將產業損害初步調查認定結果通知財政部後，財政部應在通知送達隔日起70日內作成有無傾銷初步認定，並決定是否臨時課徵反傾銷稅。

經濟部表示，初步調查結論是針對涉案產品進口數量變化、國內同類貨物市價所受影響及國內產業各項經濟因素等法定事項調查，從涉案產品進口增加率、越南生產者產能、存貨、出口能力及進口價格等方面綜合評估，有合理跡象顯示對國內產業有實質損害之虞。

依據規定，我國反傾銷案件調查由財政部與經濟部分工，分別負責「傾銷」調查與「損害」調查，並分成初判、終判等程序，最終才會回到財政部決定是否課徵反傾銷稅。