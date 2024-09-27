企業資產重估 兩重點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部北區國稅局。 聯合報系資料庫
財政部北區國稅局。 聯合報系資料庫

財政部北區國稅局提醒，企業辦理資產重估，可留意兩個重點。首先是取得年度，是否符合財政部公告、累計物價漲幅達25%；其次是耐用年限屆滿但繼續使用的資產，其殘值仍可適用資產重估。

《所得稅法》明定，營利事業的固定資產、遞耗資產及無形資產，遇到物價指數上漲達標時，可申請資產重估價，重估後增值差價免計入所得課徵營所稅，可達節稅效果。

資產重估規定
資產重估規定

財政部北區國稅局官員解釋，隨著每年物價上漲，同樣的資產無法用以前價格購回，因此公司可把資產重新估算，價值提高後，可提列折舊隨之提高，就能提前享受節稅效果。

財政部每年都會公布「資產重估用物價倍數表」，根據今年初公布內容，去年物價指數較68年度以前年度、76年度至83年度、88年度、90年度、91年度，分別上漲達25%，在這些年度期間取得、或曾在這些年度辦理重估的資產，都可向國稅局申請資產重估。

另外，耐用年限屆滿後仍繼續使用，可自行預估可使用年數並重新估計殘值後，按原提列方法計提列折舊至重估價基準日為止，就帳載未折減餘額辦理資產重估。

官員舉例，甲公司1991年1月以6,200萬元購入建築物，耐用年數30年也就是到2021年，殘值200萬元，採平均法提列折舊，這棟建築在耐用年限已過後，仍繼續供營業使用，等到2024年2月1日申請資產重估，必須以2023年12月31日當成重估基準日。

甲公司預估該建築物可再使用十年，殘值0元，必須依提列年度調整補列折舊，甲公司申請資產重估時，應就殘值200萬元，除以十年年限，每年折舊20萬元，調整補列折舊2021年到2023年共三年、為60萬元，未折減餘額剩140萬元，以此辦理資產重估。

國稅局提醒，營利事業辦理資產重估，應注意須以重估價基準日帳面金額或帳載未折減餘額重估，重估後增加的價值可增加折舊提列金額，另重估差價應記入權益項下未實現重估增值項目，免計入所得課徵營所稅，但日後處分資產時，前項未實現重估增值，應在轉讓、滅失或報廢年度轉列為營業外收入或損失。

國稅局 物價 財政部

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