財政部：租稅協定夥伴國企業賣碳權 符條件在台可免稅

碳權交易上路，財政部今天表示，台灣租稅協定夥伴國的企業，透過碳交所交易平台出售國外減量額度（碳權）的所得，雖屬台灣來源所得，但若符合協定相關條件，這筆所得將僅由協定夥伴國課稅，即在台免稅，以避免雙重課稅。

財政部國際財政司今天發布新聞稿指出，台灣目前簽署生效的全面性所得稅協定共有35個，將持續配合經貿、外交需要，致力與理念相近國家積極推動洽簽所得稅協定，營造台灣合宜、穩定且有保障的租稅環境。

國際財政司進一步表示，為響應淨零碳排目標，屬台灣租稅協定夥伴國的企業，若透過台灣碳權交易所的交易平台，出售其持有國外減量額度（碳權）的所得，雖是台灣來源所得，但可在台灣申請適用所得稅協定提供的減免稅措施。

官員舉例，若適用的所得稅協定是參採經濟合作暨發展組織（OECD）稅約範本內容，且符合協定中的財產交易所得相關規定，外國企業出售碳權交易的所得，將僅由協定夥伴國課稅，即在台灣免稅，避免這筆所得在台灣及企業母國被雙重課稅。