快訊

美第2季GDP成長3％高於預期 初領失業救濟金人數跌至4個月低點

剛動手術救回一名患者 基隆礦工醫院院長黎慶福突倒地驟逝

財政部：租稅協定夥伴國企業賣碳權 符條件在台可免稅

中央社／ 台北26日電
財政部今天表示，台灣租稅協定夥伴國的企業，透過碳交所交易平台出售國外減量額度（碳權）的所得，雖屬台灣來源所得，但若符合協定相關條件，這筆所得將僅由協定夥伴國課稅，即在台免稅，以避免雙重課稅。本報系資料庫
財政部今天表示，台灣租稅協定夥伴國的企業，透過碳交所交易平台出售國外減量額度（碳權）的所得，雖屬台灣來源所得，但若符合協定相關條件，這筆所得將僅由協定夥伴國課稅，即在台免稅，以避免雙重課稅。本報系資料庫

碳權交易上路，財政部今天表示，台灣租稅協定夥伴國的企業，透過碳交所交易平台出售國外減量額度（碳權）的所得，雖屬台灣來源所得，但若符合協定相關條件，這筆所得將僅由協定夥伴國課稅，即在台免稅，以避免雙重課稅。

財政部國際財政司今天發布新聞稿指出，台灣目前簽署生效的全面性所得稅協定共有35個，將持續配合經貿、外交需要，致力與理念相近國家積極推動洽簽所得稅協定，營造台灣合宜、穩定且有保障的租稅環境。

國際財政司進一步表示，為響應淨零碳排目標，屬台灣租稅協定夥伴國的企業，若透過台灣碳權交易所的交易平台，出售其持有國外減量額度（碳權）的所得，雖是台灣來源所得，但可在台灣申請適用所得稅協定提供的減免稅措施。

官員舉例，若適用的所得稅協定是參採經濟合作暨發展組織（OECD）稅約範本內容，且符合協定中的財產交易所得相關規定，外國企業出售碳權交易的所得，將僅由協定夥伴國課稅，即在台灣免稅，避免這筆所得在台灣及企業母國被雙重課稅。

免稅 所得稅 碳權交易所 財政部

延伸閱讀

國內碳權交易衝6,000公噸 10月2日起跑

碳交所攜手跨部會啟動國內減量額度交易平台 揭開我國綠色轉型序幕

資誠協助企業淨零減碳 邀各界專家給建議

美CFTC通過首波碳權衍生品合約準則

相關新聞

財政部：租稅協定夥伴國企業賣碳權 符條件在台可免稅

碳權交易上路，財政部今天表示，台灣租稅協定夥伴國的企業，透過碳交所交易平台出售國外減量額度（碳權）的所得，雖屬台灣來源所...

打房前夕 前八月政府個人房地合一稅進帳逾400億元

據財政部數據，全國前八月個人房地合一稅共達437.6億元，其中以台中市達81.9億元位居六都稅收王，另觀察漲幅則以桃園市...

打房前夕 全台房地合一稅大進帳437.6億

房市多頭，政府稅收大補血，住商機構觀察財政部數據，全台1~8月個人房地合一稅多達437.6億元，年增92%，將近一倍。台...

老爸21年前過世卻被追繳遺產稅 國稅局這樣解釋

被繼承人死亡日起算6個月內要記得申報遺產稅，不過，台北國稅局分享，老陳 (化名) 2001年過世，才發現他生前借名登記房...

房屋供寺廟使用 有條件免稅

桃園市稅務局表示，房屋提供給教堂或寺廟傳教佈道，必須辦完寺廟登記或財團法人登記，符合一定條件，才可申請免徵房屋稅，稅務局...

列報小客車折舊 留意上限

營利事業購置固定資產，可按實際取得成本，依規定耐用年限逐年提列折舊費用，依規定，非經營小客車租賃業務的一般營業人購置乘人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。