打房前夕 前八月政府個人房地合一稅進帳逾400億元

據財政部數據，全國前八月個人房地合一稅共達437.6億元，其中以台中市達81.9億元位居六都稅收王，另觀察漲幅則以桃園市成長逾1.2倍最多。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，今年前八月在房市交易暢旺，促進全國稅收大漲，惟接下來在央行升息、申貸排隊等風波，後續交易將減少，稅收恐未如前八月風光。

據財政部資料，今年前八月全國個人房地合一稅共約437.6億元，較去年同期增長92.1%；其中，台北市同時段個人房地合一稅稅收約48.6億元，年增率為99.1%；新北市1~8月個人房地合一稅收為77.1億元，年增率106.1%。

桃園市1~8月個人房地合一稅達56億元，較去年同期成長123.8%，漲幅居六都之首；台中市1~8月個人房地合一稅為81.9億元，是六都冠軍，年漲幅則是76.4%；台南市1~8月個人房地合一稅則達27.8億元，年漲幅達57%；高雄市同期個人房地合一稅為64.2億元，年漲幅達101.6%。

賴志昶指出，今年1~8月雖有不少風波，但新青安利多仍在，僅出現零星賠售個案，且賣方若在2016~2018年入手，價格位於相對低點，今年售出仍有不小增值空間，致使全國個人房地合一稅稅收皆大漲不少。