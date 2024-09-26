打房前夕 全台房地合一稅大進帳437.6億

房市多頭，政府稅收大補血，住商機構觀察財政部數據，全台1~8月個人房地合一稅多達437.6億元，年增92%，將近一倍。台中市81.9億元位居六都稅收王，桃園市成長逾1.2倍最多。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，今年1~8月雖有央行升息、申貸排隊等風波，惟市場新規大致底定，強化買賣雙方交易意願，促使全台稅收大漲。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，央行祭出近年最嚴第七波房市管控，市場明顯趨冷，不過新青安方案仍持續，且央行眾多舉措僅劍指投資、囤房族群，同時房地合一稅2.0、預售屋禁止轉約等影響仍在，弱化市場供給，在首購買盤持續支撐之下，下半年市場預計朝「量修價穩」局勢發展。

根據財政部資料，今年1~8月全台個人房地合一稅共約437.6億元，較去年同期增長92.1%。

賴志昶指出，今年1~8月雖有不少風波，但新青安利多仍在，僅出現零星賠售個案，且賣方若在2016~2018年入手，價格位於相對低點，今年售出仍有不小增值空間，全台個人房地合一稅稅收因此皆增加不少。