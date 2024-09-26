老爸21年前過世卻被追繳遺產稅 國稅局這樣解釋

被繼承人死亡日起算6個月內要記得申報遺產稅，不過，台北國稅局分享，老陳 (化名) 2001年過世，才發現他生前借名登記房產，法院等到2022年才做出判決，確定該筆房地產是老陳的遺產，但其子小陳未在6個月內申報挨罰，小陳不服提出復查，主張21年前已經申報遺產稅，不過該核課期間應從法院判決確定那一天開始計算，還是得罰。

國稅局表示，若繼承人生前將財產登記於他人名下，等到被繼承人死亡後始經法院判決為其所有，按稅捐稽徵法規定，納稅人應從「判決確定日」起算6個月內補申報財產移轉登記請求權，並從判決日起算核課期間。

國稅局舉例，老陳2001年5月2日死亡，不過因為他生前把 A 房地借名登記於他人名下，法院等到2022年11月25日才判決，因此繼承人小陳應該至此起算6個月內補申報 A 房地移轉登記請求權，後續小陳未申報，被補徵遺產稅並裁處罰鍰。

國稅局指出，小陳不服，向國稅局申請復查，主張已在2011年間申報遺產稅，且核定已超過5年核課期間，最終認定這筆借名買房的遺產是從2022年11月25日判決日起算，因此駁回小陳復查申請。

國稅局提醒，若有被繼承人死亡後才經法院判決確定為的財產，遺產稅納稅人應從法院判決確定日起6個月內補申報，以免遭補稅處罰。