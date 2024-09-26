房屋供寺廟使用 有條件免稅

桃園市稅務局表示，房屋提供給教堂或寺廟傳教佈道，必須辦完寺廟登記或財團法人登記，符合一定條件，才可申請免徵房屋稅，稅務局提醒，若符合減免條件，應把握每年3月22日前（即房屋稅開徵40日前）向所在地稽徵機關申報才能適用。

稅務局解釋，依《房屋稅條例》規定，專供祭祀用的宗祠、宗教團體供傳教佈道的教堂及寺廟，以完成財團法人或寺廟登記，且房屋為其所有，才能免徵房屋稅；若個人房屋提供寺廟從事傳教佈道使用，雖已辦妥寺廟登記，但因房屋仍登記在個人名下，非寺廟所有，仍無法免徵房屋稅。

稅務局指出，宗教團體所有的房屋，其與傳教佈道的教堂及寺廟相連或在同一範圍內供傳教人員的宿舍、辦公室、教徒活動中心、會客室、飯廳、儲藏室等使用者，寺廟提供香客免費住宿或由香客自由捐獻或僅收取管理費、清潔費等非以營利為目的房屋，以及宗教團體附設供民眾免費閱覽的圖書館，均屬免徵房屋稅範圍。

稅務局提醒，房屋若符合相關減免規定，應由納稅人在減免原因、事實發生日起30日內，檢附財團法人登記證明或寺廟登記證影本等相關證明文件，向房屋所在地稽徵機關申請房屋稅減免。