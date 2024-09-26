遺產分割協議書 要繳印花稅

家人過世留下不動產，原則上為所有繼承人共有，彰化縣稅務局提醒，無論家族間協議由特定繼承人，或特定多位繼承人取得房產，遺產分割協議書都應繳納千分之1印花稅。

稅務局解釋，遺產由繼承人按應繼分繼承或共同共有繼承者，無須書立遺產分割協議書，可以直接至地政機關辦理繼承登記；如果以協議方式分配，不論其協議是由一人或數人繼承，均屬印花稅課徵範圍。

稅務局表示，繼承人辦理繼承登記時要檢附協議書給地政機關，來辦理分割繼承登記，協議書須先繳納不動產價值千分之1的印花稅。稅務局指出，民眾可持協議書至地方稅捐稽徵機關開立印花稅繳款書繳納，也可申請跨縣市開單服務，免再至郵局購買印花稅票貼用，民眾可多加運用。

另外稅務局提醒，不動產價值應以協議書成立時的價值為準，不是以被繼承人死亡時價值；遺產中如有其他非不動產財產分割部分，則不須課徵印花稅。