數位牧民在台逾90日 要報稅

「數位牧民」注意，財政部台北國稅局昨（25）日提醒，外僑在同一課稅年度內，在我國境內居留合計超過90天者，依《所得稅法》規定，因在我國境內提供勞務而自境外雇主取得報酬，屬我國來源所得，仍應依規定報稅。

財政部台北國稅局副局長李志忠表示，隨著行動裝置載具的興盛，數位遊牧族群受僱國外公司，帶著筆電環遊世界，一邊旅行一邊上班，對產業也是收入來源，若來到台灣「遊牧」期間提供勞務，像是從事商務活動、市場調查、技術服務及管理服務等，累計達90天就要報繳台灣所得稅。

實務上，外僑人士來台遊牧辦公，經常誤以為境外雇主給付的勞務報酬，非屬我國來源所得，而未辦理所得稅申報或誤申報為海外所得，導致不小心違規。

李志忠舉例，外籍人士A君受雇於B國公司，2022年經公司外派來台從事專門技術工作，當年度在台居留超過300天，薪資所得雖是由B國公司直接撥入其B國銀行帳戶，以為薪資非台灣所得來源，而未辦理綜所稅結算申報。

李志忠解釋，以此案例來看，由於我國與B國簽有租稅協定，國稅局透過資訊交換方式獲悉B國公司2022年給付A君薪資所得400萬元，據此核定補稅68.1萬元，並處以罰鍰。

據了解，目前我國有簽租稅協定且能進行稅務資訊交換（CRS）的國家有三個，包括日本、澳洲、英國。

李志忠提醒，外僑在台居留超過90天，居留期間若有取自境外雇主給付的中華民國來源所得者，應自行向居留地國稅局辦理綜所稅申報，如有短漏報或未申報情事，稽徵機關除依規定補徵稅額外，並將處以罰鍰。