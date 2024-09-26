列報小客車折舊 留意上限

營利事業購置固定資產，可按實際取得成本，依規定耐用年限逐年提列折舊費用，依規定，非經營小客車租賃業務的一般營業人購置乘人小客車，耐用年數計提折舊時，成本限額為250萬元，超提折舊額不予認定，且進項稅額不可扣抵銷項稅額，但未來出售時仍應開立統一發票，報繳營業稅。

依「營利事業所得稅查核準則」95條規定，營利事業從2004年1月1日起購置乘人小客車，依規定耐用年數計提折舊時，成本限額為250萬元；經營小客車租賃業務的營利事業，成本限額為500萬元，超過限額都不予認定，且申報超過限額除調整補稅外，並應依所得稅法加計利息一併徵收。

營利事業購置乘人小汽車折舊提列規定 圖／經濟日報提供

國稅局官員解釋，超限的折舊金額營利事業須自行計算，超過部分不得在申報所得稅時認列為費用，超限折舊額的計算公式是：成本提列的折舊額 ×（1 -成本限額÷實際成本）。

官員舉例，甲公司2022年度營利事業所得稅結算申報，列報新購置乘人小客車折舊120萬元，經查，甲公司是在2022年1月1日以625萬元購置，估計殘值25萬元，採平均法並按耐用年數五年，計算折舊120萬元。

但是官員指出，依照營所稅查核準則規定，新購置乘人小客車的成本限額為250萬元，套入公式後，依實際成本提列折舊120萬元×（1－成本限額250萬元÷實際成本625萬元），最終算出超提折舊額72萬元，也就是每年僅能認列申報48萬元的折舊費用，因此該案予以調減，原本超提的72萬元乘上20%，必須補徵稅額14萬4千元再加計利息。

另外，國稅局提醒，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，營業人購買非供銷售或提供勞務使用的自用乘人小汽車，進項稅額不能申報扣抵銷項稅額，但未來出售時仍屬銷售貨物行為，應如實開立統一發票，報繳營業稅。