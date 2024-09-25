來台游牧辦公要報稅！他「年收4百萬」被國稅局盯上慘了

近年來數位遊牧民族盛行，帶著一臺筆電就能「邊旅行邊工作」，台北國稅局25日提醒，外僑在我國境內居留合計超過90天，就要報繳所得稅，先前一名D君受僱於B國，雖薪資所得直接撥入B國銀行帳戶，但仍要報稅，最終因違規未報，2022年薪資所得4百萬元被補徵68.1萬元。

台北國稅局表示，外僑於一課稅年度內在我國境內居留合計超過90天者，依所得稅法第8條規定，其因在我國境內提供勞務而自境外雇主取得的報酬，屬我國來源所得，仍應依所得稅法相關規定報稅。

財政部官員解釋，隨著行動裝置載具興盛，數位遊牧族群受僱國外公司，帶著筆電環遊世界，一邊旅行一邊上班，對產業也是收入來源，若到來台灣游牧期間提供勞務，像是從事商務活動、市場調查、技術服務及管理服務等，累計達90天就要報繳台灣所得稅。

官員說，實務上，外僑人士來台游牧辦公，經常誤以為境外雇主給付的勞務報酬非屬我國來源所得，而未辦理所得稅申報或誤申報為海外所得。

國稅局舉例，D君受僱於B國公司，2022年度經公司外派來台從事專門技術工作，當年度在台居留逾300天，薪資所得雖是由B國公司直接撥入其B國銀行帳戶，以為薪資非台灣所得來源，而未辦理綜合所得稅結算申報。

國稅局指出，因我國與B國簽有租稅協定，國稅局透過資訊交換方式獲悉B國公司2022年度給付D君薪資所得4百萬元，據以核定補徵稅額68.1萬元並處以罰鍰。據了解，目前我國有簽租稅協定且能資訊交換的國家有三個，包括日本、澳洲、英國。

國稅局提醒，外僑在台居留超過90天，居留期間若有取自境外雇主給付的中華民國來源所得者，應自行向居留地國稅局辦理綜合所得稅申報，如有短漏報或未申報情事，稽徵機關除依規定補徵稅額外，並將處以罰鍰。