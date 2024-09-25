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電動車免稅效應 年增四成
財政部賦稅署昨（24）日公布今年營業用車下期牌照稅共開徵29.2萬輛，開徵稅額約12.5億元，雙雙成長。由於電動車免徵牌照稅，在租稅優惠助攻下，純電動車數量較去年成長四成。
營業用車輛下期牌照稅將於10月1日開徵，繳納期限10月31日，逾期繳納者，每逾三日將按滯納數額加徵1％滯納金、最高加徵10％。
全國開徵車輛數約29.2萬輛，開徵稅額約12.5億元，分別年增2.9％、1.7％。六都開徵車輛數占全國87%、稅額占81%，尤其台北市開徵車輛數、開徵稅額皆居六都之冠，營業用大、小客車、貨車車輛數及稅額都以台北市最多；營業用曳引車輛數及稅額則高雄市居冠。
截至8月底，全國免徵牌照稅車輛99萬輛，減免稅額100億元。其中，各地方政府均對電動車免徵牌照稅至2025年底，全國純電車約8萬輛，免稅金額21億元，較去年分別成長40％、30％。
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