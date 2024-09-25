地下停車場出租 課房屋稅

地下停車場是否要課房屋稅？新竹市稅務局表示，依照型態與使用情形有所區別，主要分兩種，第一種，車位若提供出租、收費，就應按非住家非營業用稅率課徵；第二種，未收取費用或未出租，而是自用，由所有權人按月分攤水電、清潔、維護費，可免徵房屋稅。

稅務局表示，只要是附著在土地的各種房屋及增加其使用價值的建築物，均屬房屋稅課徵範圍，地下車位也不例外。

稅務局表示，地下停車場供停放車輛，如未收取費用、無出租，或由所有權人按月分攤水電、清潔、維護費而未營業，免徵房屋稅；反之，如收費、出租或供營業使用的地下停車位，則按非住家非營業用稅率課徵。依各地方政府現行規定，非住非營房屋稅率為1.5%或2%。

稅務局提醒，房屋如有新建、增建、改建或使用情形變更，納稅人應在事實發生日起30日內，檢附相關文件向房屋所在地稽徵機關申報，以免發生漏稅而受罰。