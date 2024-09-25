銷售黃金 要開免稅發票

黃金價格屢創新高，許多民眾喜歡購買黃金飾品作賀禮，不但保值又有紀念性。財政部高雄國稅局提醒，銷售金飾雖免徵營業稅，但仍要開立統一發票；若有加工費，則屬於銷售勞務，須開應稅發票、報繳營業稅。

高雄國稅局提醒，消費者向銀樓業者購買黃金飾品時，應主動索取發票，並提醒銀樓業者，除銷售黃金及其飾品免徵營業稅外，銷售白金不屬於免稅範圍，應與加工費一樣，依規定開立應稅發票、報繳營業稅。

黃金熱潮再起，國稅局表示，使用統一發票的營業人銷售金條、金塊、金片、金幣及純金的金飾，雖免徵營業稅，仍應開立統一發票交付買受人，民眾購買黃金時，仍要記得索取統一發票。

國稅局指出，黃金飾品的加工費，屬於提供勞務，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，營業人提供黃金加工服務所收取費用，這部分工錢須開立應稅統一發票、報繳營業稅。

國稅局舉例，王媽媽為了幫女兒準備嫁妝，向銀樓購買價值8萬元的純金飾品，其中7萬元為黃金售價、1萬元為加工費，銀樓應分別開立黃金的免稅統一發票7萬元，以及加工費的應稅統一發票1萬元給王媽媽。

至於免稅統一發票中獎是否能領，國稅局解釋，免稅的統一發票，非屬不能兌獎範疇，因此免稅發票如果中獎，可於兌獎期限內，於代發獎金單位公告兌獎營業時間前往領取中獎獎金，因此消費者到銀樓珠寶業者消費時，應記得索取發票，不僅可保障消費權益，也可以對獎，有機會成為千萬富翁。