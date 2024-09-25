財部查漏 三成房東須補稅

財政部統計近年查核租賃所得情況，查核案件中約有近三成房東遭補稅，立法院預算中心指出，近年補稅比率不低，個人未如實列報租金收入的情況未能有效改善；另外房租漲幅、租金補貼詐領等問題，也有待精進改善。

賦稅署統計五區國稅局查核租賃所得情形，2019年至2022年平均每年查核件數約90萬件上下，其中須補稅件數在25萬至26萬件之間，補稅比率約在26%至29%間，立法院預算中心認為，近年並無顯著改善。

近年各國稅局查核租賃所得情形

另外預算中心指出，再從2019至2021年綜所稅結算申報資料觀察，推估出租給家戶或個人介於32萬至33萬餘筆；但依行政院主計總處2020年人口及住宅普查初步報告所載，家戶居住於租用住宅約87.6萬戶，兩部會數據有明顯差距。

為鼓勵房東將住宅出租給經濟或社會弱勢者，財政部依規定提供公益出租人房屋稅、綜所稅及地價稅等三項租稅優惠。

國土管理署認為，多數屋主擔心面臨查稅，所以少有人申請認定為公益出租人，因此內政部於去年11月間修正相關規定，公益出租人的租約僅作為公益出租人租賃所得、房屋稅及地價稅課徵減免使用，不得作為查核相關房地稅賦依據。

立法院2025年中央政府總預算案整體評估報告直指，這種不得作為查稅依據的行為，恐助長租屋黑市，規避依法納稅問題，並進行相關調查。

另外據主計總處統計，租屋類消費者物價指數（CPI）已從2021年起大幅攀升6.5％，房租類漲幅呈擴大趨勢；另一方面，2019年度至2023年，房屋稅減徵戶數增幅145％、地價稅減徵戶數增幅194％、綜所稅減徵戶數增幅216％，但租金補貼戶數增幅636％，顯示租稅減徵戶數、公益出租戶數與租金補貼戶數差距擴大。

立院報告指出，公益出租人雖享有稅賦優惠，但仍有出租人採用不報稅亦不享有優惠之方式，恐產生房東出租未登錄、逃漏稅、青年租客無法設籍等租屋市場不透明問題，應當研議精進租賃住宅制度與相關配套措施。