營業牌照稅下期10月1日開徵 今年開徵車量增至29.3萬輛

營業用車輛下期使用牌照稅10月1日開徵，財政部統計，今年全國開徵車輛數約29.3萬輛，年增約8000輛，增幅2.93%，稅額12.5億元，比去年多約2000萬元，成長1.69%。分析應是租賃車市場穩定成長帶動。

財政部賦稅署今日召開記者會，由桃園市地方稅務局局長姚世昌主持，宣導下期牌照稅開徵事項。財政部說明，六都營業用車輛下期使用牌照稅開徵車輛數25萬5568輛，開徵稅額約10億1040萬元，占全國開徵車輛數比例87%，開徵稅額比例81%。

姚世昌表示，其中台北市開徵車輛數13萬7835輛，開徵稅額約4億1393萬元，占全國開徵車輛數比率47.1%，開徵稅額比率33.2%，開徵車輛數與開徵稅額都居六都之冠，且營業用大、小客車及營業用貨車的車輛數及稅額均以台北市最多，營業用曳引車的車輛數及稅額則以高雄市最多。

其餘非六都縣市開徵車輛數3萬7123輛，開徵稅額2億3759萬元，占全國開徵車輛數的13%，開徵稅額比率19%。

到8月底止，全國免徵使用牌照稅車輛達99萬949輛，減免稅額約100億3911萬元；其中，計程車免徵車輛9萬2991輛，減免稅額約5億69萬元，與112年同期相較，車輛數及稅額分別增加2094輛及約1235萬元。

目前各地方政府均對電動車免徵使用牌照稅至114年12月31日止；截至113年8月底，全國完全以電能為動力的電動汽車有8萬741輛，免徵金額約21億5463萬元，較112年分別成長40%、30%。

財政部提醒，113年營業用車輛下期使用牌照稅，繳納期間自113年10月1日起至10月31日止，逾期繳納者，每逾3天按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵10%，此外，也鼓勵納稅義務人運用多元管道繳稅，而名下有多台車量納稅義務人，可向車輛所在地方稅稽徵機關申請歸戶，每張歸戶繳款書最多可繳納5輛車使用牌照稅。