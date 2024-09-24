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聯合報社論／總統「電」部長 揭露憲政失衡的治國亂象

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5-6月發票千萬獎 五張未領

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（23）日表示，今年5-6月期1,000萬特別獎及200萬特獎中獎發票，分別有五張、八張未領。尚未現身兌獎的1,000萬元得主中，花費最低僅21元，是在彰化縣福興鄉全家便利商店購買飲品，就幸運中獎。

財政部表示，5-6月特別獎及特獎中獎發票兌領期限僅至今年11月5日。

5-6月期未領的1,000萬特別獎發票有五張，包含安麗日用品公司開出的4,860元發票、新北中和區星巴克開出的209元發票、中華電信行動月租費588元發票、彰化福興鄉全家便利店21元飲品發票、台中大甲區興鴻生鮮超市169元發票。

200萬特獎共八張未領，包括App Store購買應用程式820元發票、新北新莊統一超商92元飲品發票、苗栗竹南鎮OK mart的65元發票、台南市東區麻古茶坊30元飲品發票、澎湖馬公市麥當勞93元發票、屏東內埔鄉鮮茶道151元發票、高雄楠梓區統一超商220元發票、高雄鳥松區統一超商35元發票。

全家便利商店 統一超商 財政部

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