內部人短線交易收益 須申報

內部人短線交易獲利，利益應歸屬公司，即《證交法》所說的「歸入權」，財政部台北國稅局提醒，公司或股東行使歸入權，在申報營所稅時，應列入收入申報，並以行使日來認定收入歸屬年度。

為防止大股東透過自身特殊地位，以短線交易獲取利益，證交法有歸入權規範，也就是發行股票公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過10%股東，對公司上市櫃股票或公司發行具有股權性質的其他有價證券，在取得後六個月內再賣出，或賣出後六個月內再買進，因而獲利者，公司應請求將其利益歸於公司。

台北國稅局表示，依財政部解釋令，公司依證交法規定行使歸入權，應申報營所稅，至於收入歸屬年度的認定，應以行使歸入權日期為準。

國稅局舉例，甲公司董事持有公司股份超過10%，在取得甲公司股票後六個月內再賣出，且獲得利益，甲公司依證交法規定，在2022年行使歸入權，並將行使歸入所得利益12萬元帳列資本公積，不過甲公司在辦理當年度營所稅結算申報時，漏報行使歸入權收入12萬元，查獲後除補稅2.4萬元外，並依所得稅法規定處罰。

金管會今年7月曾公布今年第2季投保中心就應行使歸入權案件執行結案共117件，結案金額逾1,331萬元；累計至今年第2季，總結案9,407件、金額52億元。

觀察過去市場情況，當股市熱絡時，內部人短線交易情況會較多，金管會也曾提醒各上市櫃公司內部人別誤觸法令，通常是內部人的配偶、未成年子女可能忽略相關規定，或在不知情下，在六個月內買賣自家公司股票獲利，依證交法規定，公司有權追回利益。

國稅局提醒，營利事業如有依證交法行使歸入權，申報時應特別留意收入認定規定，以免因漏報收入而遭補稅處罰。