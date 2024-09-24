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營業用車牌照稅 下月開徵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

新北市稅捐處表示，今年度營業用車輛下期使用牌照稅即將開徵，納稅人務必記得在10月1日至31日繳交，若未收到繳款書可線上查詢，若已設定帳戶扣款，10月31日前要預留足額存款，以免扣款失敗。

稅捐處指出，已於9月下旬寄出今年營業用車輛下期使用牌照稅繳款書，納稅人如未收到繳款書，可到地方稅網路申報作業網站，透過工商憑證、車牌號碼及統一編號等資訊，直接線上查詢及繳稅。

稅捐處說，納稅人也可向車籍所在地的地方稅稽徵機關或派駐監理機關服務櫃台申請補發，稅額3萬元以下也可透過便利商店多媒體資訊機查詢列印繳納單。

稅捐處提醒，約定以金融機構或郵政機構存款帳戶轉帳繳稅的納稅人，在繳納期間截止日，也就是10月31日這一天，帳戶內須預留足額存款，以備提兌。

便利商店 牌照稅

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