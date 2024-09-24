企業收房產押金 利息要稅

財政部台北國稅局表示，營業人出租不動產及機器設備等財產，除每月收取租金外，若另外收取押金，應以該年元旦的郵政定期儲金1年期固定利率，計算出押金利息，開立統一發票並報繳5%營業稅，但未滿一個月者免予計算。

國稅局表示，營業人將不動產及機器設備等財產出租收取押金，應於每月月底依「營業稅法施行細則」規定，以當年1月1日郵政定期儲金1年期固定利率計算押金利息，並開立統一發票交付承租人。

公司出租財產押金利息計稅規定

不過，國稅局指出，當收取押金計息金額相當零星，可改為按年計算押金利息，並在第一個月時按全年押金利息開立統一發票報繳營業稅，簡化開發票及報繳程序。

國稅局舉例，倉儲業者甲公司今年1月1日將倉庫出租給乙公司，收取押金180萬元，今年1月1日郵政定期儲金1年期固定利率為1.6%，按月計算的押金利息為180萬元乘上1.6%，再除以12個月，結果為每月2,400元。

國稅局指出，此時甲公司可採「每月」計算利息，月底開立銷售額2,400元的三聯式統一發票給乙公司，明細為銷售額2,286元及稅額114元；或採取「每年」計算利息，可在今年1月按全年的押金利息2萬8,800元，開立銷售額2萬7,429元及稅額1,371元的三聯式統一發票並報繳營業稅。

國稅局提醒，營業人如有出租財產收取押金，未依前述規定計算押金利息，導致短漏開立統一發票，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定調查人員調查前，應自動補報並補繳所漏稅款，可加計利息免罰。

另外，若是個人出租房屋收取租金及押金，國稅局表示，房東應就各款項按各年度元旦郵政儲金1年期定期儲金固定利率，計算租賃收入，但若房東可確實證明押金用途，而且已將運用產生的所得併入所得稅辦理結算申報，租賃所得才能減除押金利息，以餘額申報租賃所得。