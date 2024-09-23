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保障納稅人權利 海關落實納稅者權利保護制度

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
為確保納稅者權利，財政部關務署23日表示，所屬各關於關本部及各主要通關點，均依法設置納保官，積極辦理納稅者權利保護業務，鼓勵納稅者善加利用，維護自身合法權益。（本報系資料庫）
為確保納稅者權利，財政部關務署23日表示，所屬各關於關本部及各主要通關點，均依法設置納保官，積極辦理納稅者權利保護業務，鼓勵納稅者善加利用，維護自身合法權益。（本報系資料庫）

為確保納稅者權利，財政部關務署23日表示，所屬各關於關本部及各主要通關點，均依法設置納保官，積極辦理納稅者權利保護業務，鼓勵納稅者善加利用，維護自身合法權益。

關務署說明，納保官主要由各關選任具關務、會計或法律專長之資深關員擔任，以其豐富通關實務經驗，即時協助稅捐爭議之溝通協調、受理申訴陳情及提供行政救濟諮詢服務，納稅者對於貨物通關、稅則分類、完稅價格、申請退稅或減免稅、保稅業務、乃至旅客通關等事宜若有疑義，均可向轄區所在納保官申請協助，納保官將秉持中立客觀立場，妥適維護納稅者相關權益。

關務署進一步說明，為便利納稅者使用服務，海關提供多元申辦方式，納稅者可以書面、電話（口頭）、傳真、電子郵件申請，可至該署「納稅者權利保護專區」，或關港貿單一窗口進行線上申辦；或就近至海關各通關點辦公室請求協助視訊協談；若不方便至現場進行面談，也能利用手機、平板或電腦，在家透過視訊軟體與納保官進行諮詢或面談。

關務署提醒，納稅者如要瞭解更多納稅者權利保護事項，可至關務網站所設「納稅者權利保護專區」瀏覽，專區提供線上申辦納稅者權利保護事項、各關納保官及納稅者權利保護諮詢窗口姓名及聯絡方式、納稅者權利保護相關法規及函釋規定、處理納稅者權利保護案件滿意度調查表、納保官工作成果及成效、常見問答及宣導資料等資訊，歡迎多加利用。

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