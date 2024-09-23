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國產署原址改建第8度招標 降底價等3條件拚標脫

中央社／ 台北23日電
財政部。圖/聯合報系資料照片
財政部。圖/聯合報系資料照片

鄰近台北市大巨蛋的財政部國產署原址改建案，今天第8度公告招標，為拚成功標脫，權利金底價再調降至新台幣0.23億元，並將建築結構由SC改為RC，室內裝潢部分也免由廠商負責。

為解決現有辦公廳老舊、建物耐震能力不足，國產署規劃在原址（仁愛段基地）改建，引進民間投資共同參與興建，由合作廠商在仁愛段基地，依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請獎勵容積，興建2棟政府辦公廳舍，提供國產署及交通部觀光局進駐使用。

國產署同時另提供南港段、中山段等2處位於台北市區精華地段的基地，以設定地上權方式，供合作廠商興建、營運自有建物。

由於近年營建成本大漲，此案過去7度流標，經重新檢討招標條件，國產署今天重新公告招標，11月21日截止投標、11月22日開標。

國產署官員指出，這次提供給合作廠商的基地，維持南港段及中山段不變，但地上權權利金底價再次調降，由0.2559億元調降至0.23億元；同時，建築結構由SC（鋼骨）變為RC（鋼筋混凝土），且原需由得標廠商處理的室內裝潢，改為僅需做簡單基本裝修，其餘設備設施由未來進駐機關視情況編列預算進行採購。

國產署表示，期望此案順利決標，經由公私協力合作開發，創造優質政府辦公環境，增裕國庫收益，並帶動周邊經濟發展及都市景觀改善。

國產署 地上權 新台幣

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