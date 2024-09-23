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限貸令之下…6種購屋者命運大不同 只有1類人笑得出來

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擴大租屋市場供給 財部國有房地包租累計標脫148戶

中央社／ 台北23日電
財政部。 圖／聯合報系資料照片
財政部。 圖／聯合報系資料照片

財政部國有房地包租今年第3批部分標的今天開標，高雄市1標6戶成功標脫，由中迪房屋資產管理公司得標，得標年租金近新台幣25.3萬元，統計包租新制112年開辦至今，標脫戶數已達148戶，擴大租屋市場供給。

財政部國有財產署推動國有非公用房地包租新制，優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租；由於國有非公用房屋的屋況不一且零星分散，針對屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租給民眾，並執行租賃住宅管理業務。

國產署各分署今年度第3批國有房地包租部分標的，已於日前開標，3標34戶包含台北市20戶、台中市11戶、台南市3戶，其中，台北市、台中市的2標31戶順利標脫。

第3批其餘標的今天開標，高雄市1標6戶，分別座落於路竹、湖內、前鎮、鹽埕區，吸引2封標封，由中迪房屋資產管理公司得標，得標年租金25萬2725元。

國產署統計，包租新制112年開辦至今，標脫戶數已達148戶，北、中、南多點開花。

國產署表示，預計第4季將再推出至少30戶列標，以擴大租賃住宅市場供給，並增加活化利用國有房地管道，滿足民眾租屋居住需求。

國產署 財政部

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