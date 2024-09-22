機關結餘逾50萬 編使用計畫

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
稅務示意圖。 圖／聯合報系資料照片
稅務示意圖。 圖／聯合報系資料照片

財政部高雄國稅局提醒，教育、文化、公益、慈善機關或團體編列結餘款使用計畫時，應注意免稅標準規定，若未能依規定執行完畢，最遲應在原使用計畫期間屆滿次日起算三個月內，檢附相關資料送主管機關查明同意。

年度將屆，各機關團體用於與創設目的有關活動支出，若低於基金每年孳息及其他各項收入60％，且當年度結餘款超過50萬元時，必須針對相關結餘款編列使用計畫，報經主管機關查明同意。

國稅局指出，機關團體編列結餘款使用計畫應包含使用年度、金額、計畫名稱及支出內容，使用期間以次年度起算四年內為限，使用計畫內容應符合章程所載設立目的或宗旨。完成程序者，當年度結餘款才符合「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」規定，免納所得稅。

國稅局 所得稅

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