列報扶養親屬免稅額 有條件

財政部高雄國稅局提醒，民眾在列報扶養親屬時，除了留意適用資格外，若要主張受扶養親屬「無謀生能力」，記得備妥相關證明文件，以免遭國稅局剔除補稅。

國稅局表示，列報扶養親屬時，應留意適用資格。若為父母、祖父母，可申報扶養本人和配偶年滿60歲或未滿60歲但無謀生能力者；列報兄弟姊妹、其他家屬或親屬，必須符合未成年，或已成年但在校就學、身心障礙或無謀生能力，實際受納稅人扶養，才可列報扶養親屬免稅額。

不過要留意的是，常有民眾將待業中、被放無薪假或補習中，誤解為無謀生能力，但依規定，這些情況都不符合要件，不能列報扶養親屬。

列報扶養親屬規定

近年高雄國稅局有一件納保案例，阿嘉（化名）的姊姊被診斷出紅斑性狼瘡，原本在藥物控制下病況平穩，尚能從事不過度勞累工作，然而隨後病情轉趨嚴重，阿嘉自申報2019年綜所稅起，就根據扶養胞姊事實，檢附診斷證明，將姊姊列為扶養親屬。

然而，阿嘉2022年底竟收到2019、2020及2021年共三個年度的綜所稅補稅通知單，才知道國稅局認為診斷書日期為2005年間，已逾時效而剔除扶養，一共還要補稅近10萬元，阿嘉向國稅局提出復查。

國稅局與納保官著手查證，發現阿嘉姊姊至今未婚，並與阿嘉同住，且阿嘉是自2019年才將姊姊列為扶養親屬，過去年度並未列報，顯然沒有藉此規避稅負的意圖，同時姊姊仍持續追蹤治療，確實無法工作，符合無謀生能力情形。

國稅局最後同意追認扶養親屬免稅額，但也提醒阿嘉，未來列報扶養親屬時，除了2005年的重大傷病核定審查通知書外，還要附上當年度診斷證明，代表持續就診中，以免遭剔除補稅。