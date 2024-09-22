大數字／高稅負族群 拉高整體額度

根據聯合信用卡中心的信用卡大數據平台出具的刷卡繳稅態樣分析報告，從刷卡繳綜合所得稅的「平均單筆金額」和「金額中位數」之間的差距來看，近五年來「平均單筆刷卡繳稅金額」與「刷卡繳稅金額中位數」兩者間的倍數，維持穩定增長的趨勢。

從刷卡繳稅的「平均單筆金額」和「金額中位數」來看，雖然2024年較2023年微幅下滑，但整體而言，近五年來仍維持穩定增長的趨勢，兩者歷年來均存在高度落差。以2020年為例，平均單筆繳稅金額為11.4萬元，繳稅金額的中位數為1.4萬元，平均數與中位數的倍數比上升到7.9倍。而2021年平均單筆刷卡繳稅金額為10.7萬元，中位數為1.2萬元，平均數與中位數的倍數上升到8.4倍。2022年平均單筆繳稅金額為13.3萬元，中位數為1.3萬元，前者對後者的倍數又升到十倍。

2023年平均單筆繳稅金額為17萬元，金額的中位數為1.5萬元，平均單筆金額與中位數的倍數來到11.2倍。2024年平均單筆繳稅金額為15.5萬元，金額的中位數為1.4萬元，平均單筆金額與中位數的倍數雖然比2023年略為下滑，但是倍數還是高達11倍之多。從近五年的數據來看，自2020年以來，「平均單筆金額」和「金額中位數」差距有逐漸擴大的趨勢，聯卡中心分析，這表示高稅負族群大幅提升了整體平均繳稅金額。