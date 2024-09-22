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大數字／北市總額高 竹市單筆領先

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
根據聯卡中心信用卡大數據平台的刷卡繳稅分析報告，2024年繳稅大戶以新竹市、新竹縣竹北市最多，而金額貢獻則是以台北市大安區最多。 聯合報系資料照
根據聯卡中心信用卡大數據平台的刷卡繳稅分析報告，2024年繳稅大戶以新竹市、新竹縣竹北市最多，而金額貢獻則是以台北市大安區最多。 聯合報系資料照

根據聯卡中心信用卡大數據平台的刷卡繳稅分析報告，2024年繳稅大戶以新竹市、新竹縣竹北市最多，而金額貢獻則是以台北市大安區最多。聯卡中心分析，台北市持卡人繳稅總額居全國各行政區之首，大幅領先其他地區，新竹市和新竹縣憑藉高科技產業的發展，居民稅負能力較高，台北市和新竹市的繳稅金額及平均單筆金額領先全國，反映了區域產業結構不同造成經濟發展的差異。

聯卡中心大數據平台以持卡人帳單地來看，台北市持卡人繳稅總額居全國各行政區之首，占比達36.39%，大幅領先其他地區，且平均繳稅單筆金額約29.9萬元，也居全國第二，僅次於新竹市的32.2萬元，新竹縣竹北市則以27.2萬元居第三。新竹市和新竹縣憑藉高科技產業的發展，居民稅負能力較高，其繳稅總額占比各約為8.28%和7%，也高於六都中的高雄市、台南市及桃園市。

以地域來看，綜所稅10萬元以上的繳稅大戶，居住地前三名是新竹市、新竹縣竹北市及台北市大安區。其中，新竹市的大戶筆數占比為10.18%，也就是有一成左右的繳稅大戶出自於此地。

北市 新竹 繳稅

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