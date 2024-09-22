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大數字／國人刷卡繳稅 比率高達八成

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
根據聯卡中心信用卡大數據平台資料，近年來我國以信用卡繳納綜合所得稅的比率已高達八成水準，凸顯國人刷信用卡繳納綜所稅已相當普遍，並且值得注意的是刷卡繳稅的「女力」顯著提升。 聯合報系資料照
根據聯卡中心信用卡大數據平台資料，近年來我國以信用卡繳納綜合所得稅的比率已高達八成水準，凸顯國人刷信用卡繳納綜所稅已相當普遍，並且值得注意的是刷卡繳稅的「女力」顯著提升。 聯合報系資料照

根據聯卡中心信用卡大數據平台資料，近年來我國以信用卡繳納綜合所得稅的比率已高達八成水準，凸顯國人刷信用卡繳納綜所稅已相當普遍，並且值得注意的是刷卡繳稅的「女力」顯著提升。聯卡中心資料顯示，2024年繳稅大戶中，雖然以男性為大多數，但是女性的平均單筆繳稅金額卻超越男性，顯示女性繳稅大戶的平均貢獻度更高，經濟實力不容忽視，儼然另類女力指標。

金管會致力打造無現金社會，目標2026年非現金支付交易筆數80億筆、交易金額10兆元，財團法人聯合信用卡中心在董事長桂先農領導下，全力配合政策推動非現金支付，在國內支付環境打造安全、穩定的基礎建設，從刷卡繳稅的高普及度，可以看出聯卡中心配合主管機關推動非現金支付、落實普惠金融政策的成績。聯卡中心大數據資料即顯示，近五年國人以信用卡繳納綜所稅的金額及筆數逐年穩定成長，2020年的金額約為新台幣1,055.1億元、筆數為92.1 萬筆，一直成長到2024年2,098.5億元、135.4萬筆，雙創歷史新高，成長幅度分別高達98.9%及47%。

繳稅大戶男女有別女力竄起
繳稅大戶男女有別女力竄起

聯卡中心並統計分析，「信用卡繳納綜所稅」占「整體綜所稅稅收」的金額比重，近五年均維持在80%左右，可見使用信用卡繳稅已成為國人最習慣的支付方式。

根據聯卡中心信用卡大數據平台，定義繳稅金額「10萬元以上」的刷卡繳稅大戶中，以男性占多數，然而女性平均單筆繳稅金額卻超越男性。

根據數據顯示，納稅的金額和筆數分布差異，也明顯呈現在性別上，2024年繳稅大戶的筆數占比和金額占比，都是男性大於女性，男性約占65%，女性約占35%。

然而若以平均單筆繳稅金額來看，女性繳稅大戶的平均單筆金額約為874萬元，則是高於男性的774萬元，可見女性繳稅大戶的經濟實力。聯卡中心分析，女性在繳稅大戶的經濟實力逐漸增強，儘管人數較少，但女性繳稅大戶的平均貢獻更高，凸顯在財富積累和經濟活動參與方面，「女力」逐漸竄升。

在年齡層的分布方面，從繳稅大戶在各年齡層的金額及筆數資料，可發現有20.26%的繳稅大戶落在65歲以上，雖然占比不是各年齡層中最多，但是繳納的金額卻領先，占了34.30%。由此可知，高齡族群中存在不少經濟實力頂尖的繳稅大戶，是我國稅收主力貢獻之一。因此，高齡繳稅大戶的消費實力也不應忽視。

值得注意的是，一般超過65歲以上的族群，多數已經從職場退休，聯卡中心大數據卻發現超過65歲的納稅義務人，雖然人數不多，其信用卡繳稅總筆數占整體僅2.26%，但金額占比卻高達整體的21.21%，且其平均單筆繳稅金額超過147萬元，金額中位數達到8.2萬元，遙遙領先其他年齡族群，彰顯65歲以上族群的經濟實力。隨著台灣將邁入超高齡社會，高齡者勞動參與量能持續提升，未來65歲以上人群的稅收貢獻可能會進一步增加。

信用 繳稅

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