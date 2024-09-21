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桃市中市催21.8萬戶設籍省稅

聯合報／ 記者鄭國樑趙容萱／連線報導
囤房2.0房屋稅率明年5月開徵，桃園市地稅局提醒要享1.0%最低稅率要快設戶籍。圖為桃園青埔開發區。記者鄭國樑／攝影
囤房2.0房屋稅率明年5月開徵，桃園市地稅局提醒要享1.0%最低稅率要快設戶籍。圖為桃園青埔開發區。記者鄭國樑／攝影

桃園市市政會議日前通過房屋稅徵收率自治條例修正草案，明年5月全國囤房稅2.0開徵後，有36萬戶有機會適用「單一自住房屋輕稅」1.0%最低稅率，但關鍵在明年3月24日前須完成戶籍登記，稅務局近期針對未設籍3.3萬戶寄輔導通知書。台中市地稅局也將針對18.5萬戶寄發二次通知提醒。

囤房稅2.0今年7月上路，明年5月開徵。囤房稅2.0目標為自住降稅、囤房重稅，非自住住家房屋改採全國歸戶，稅率調升2%至4.8%，各縣市須訂定差別稅率，市府近期已將桃園市房屋稅徵收率自治條例修正草案送議會審議。

桃園市地方稅務局表示，草案依據財政部訂定的法規，本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶，而且供自住、有戶籍且房屋現值在一定金額以下者，稅率由現行1.2%降為1%，要能享有最低稅率必須要有戶籍，如果該戶沒有任何1人的戶籍，明年5月就有可能被課徵3.2%的房屋稅。

地稅局統計，桃園市有36萬戶適用1.0%的最低稅率，大部分完成戶籍登記，不需要另外申報，不過仍有3萬3444戶未設戶籍，除非做為營業或出租另外適用其他稅率，否則會被課徵3.2%稅率，可能要多繳數萬元房屋稅。近月已寄出3萬3444份輔導通知書，提醒設籍。

台中市地稅局也統計，台中有18.5萬戶「自住」房屋未設戶籍，不符新制1.2%課稅標準，屆時恐被課3.2%至4.8%重稅，以南屯區16年、50坪大樓自住宅為例，若屆時未入戶籍，恐多繳1萬多元，地稅局將寄發二次通知提醒。

戶籍 房屋 桃園

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