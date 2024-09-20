避免囤房2.0課徵高稅率 桃園地稅局通知逾3萬戶快設籍

桃園市政會議日前通過房屋稅徵收率自治條例修正草案，其中36萬戶明年5月全國囤房2.0（房屋稅差別稅率2.0）開徵後，有機會適用「單一自住房屋輕稅」1.0%最低稅率，關鍵點在於明年3月24日前必須完成房屋戶籍登記。

地方稅務局表示，已經從36萬戶的資料篩選出3萬3444筆資料，8月底前寄發輔導通知書，提醒這3萬多戶務必於明年3月24日前辦好戶籍登記，否則可能會面對房屋稅增加上萬元的負擔。

囤房稅2.0今年7月上路，明年5月開徵，財政部統計22縣市已有15縣市政府修訂房屋稅自治條例修法，非自住住家皆規定7戶以上課最高稅率4.8%。地方稅務局說明，囤房稅2.0目標為自住降稅、囤房重稅，財政部修法後，非自住住家房屋改採全國歸戶，稅率調升2%至4.8%，各縣市須訂定差別稅率，並採全數累進課徵，財政部全國約120萬戶因加重囤房稅受衝擊。

地方稅務局表示，市政會議9月4日日通過房屋稅徵收率自治條例修正草案後，已經送入議會這個會期審議，草案依據財政部訂定的法規，本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶，而且供自住、有戶籍且房屋現值在一定金額以下者（財政部尚未公布金額計算公式），稅率將由現行1.2%調降為1%，要能享有最低稅率必須要有戶籍。

舉例說明，如果甲和配偶、未成年子女名下全國只有一間房子，而且至少有1人的戶籍在這戶中，明年3月24日完成戶籍登記，就有機會享有最1%低稅率，如果該戶沒有任何1人的戶籍，明年5月就有可能被課徵3.2%的房屋稅，比起1.0%的稅差，要多繳2萬多元甚至更高。

地方稅務局指出，桃園市有36萬戶有機會適用1.0%的最低稅率，大部分已經完成戶籍登記，不需要另外申報，政府會自動用1.0%課徵房屋稅，不過仍有部分未設戶籍，除非做為營業或出租另外適用其他稅率，否則會面臨被課徵3.2%的稅率。稅務局8月底從36萬戶篩出這類未設戶籍的房屋，寄出3萬3444分輔導設戶籍通知書，提醒屋主明年3月24日完成設戶籍，否則屆時有可能要多繳數萬元的房屋稅。