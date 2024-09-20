娛樂稅大調降 挨批壓力丟地方

行政院會昨天拍板「娛樂稅法」修正案，不只現行稅率幾乎減半，更授權地方政府可停徵職棒、演唱會等限定項目娛樂稅，盼修法後地方與業者溝通，讓價格適當回饋消費者。在野立委批評，財政部版本僅部分減免，是把壓力丟給地方，籲全面廢除娛樂稅法。

娛樂稅屬地方稅，為地方自治重要財源之一。為鼓勵國人參與藝文活動及競技比賽，並兼顧地方政府財政自主，財政部與地方政府獲共識推動修法。

據修正草案，國片、外國片的電影上限稅率，將從最高60%降為15%；歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會等表演，從30%降至15%；戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演，由5%降至2%。

競技比賽如職棒、職籃，從10%降至5%；舞廳、舞場從100%降為50%；其他經財政部公告屬提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者，最高不得超過25%，譬如娃娃機、高爾夫球場則維持20%。

草案亦明定直轄市及縣市政府得視產業發展、政策需要及財政狀況，停徵藝文活動或競技比賽的娛樂稅，且要定明實施期限，經當地民意機關通過，並報財政部備查，以達合理政策目的。

國民黨立委葉元之喊廢「娛樂稅法」，他表示早期娛樂稅為禁止娛樂消費的稅制，演變至今已成為妨礙產業發展的稅賦，不利本土文化產業發展，課稅行為不正當。娛樂稅折半是為德不卒，無法真正解決問題，還把球丟給地方，政府應從政策面全面檢討，廢除娛樂稅，為產業創造更友善發展環境。

財政部次長李慶華指出，不廢娛樂稅是地方共識，至於未來娛樂產業票價是否因減稅而調降，盼地方政府和娛樂產業溝通，讓價格適當回饋給消費者，但實際情況還是取決市場機制，民眾重視的應該是娛樂活動內容。