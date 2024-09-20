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演唱會停徵娛樂稅？6都評估

聯合報／ 記者鄭國樑趙容萱李定宇林麗玉徐白櫻吳淑玲／連線報導

行政院院會昨天通過「娛樂稅法」部分條文修正草案，授權地方可停徵演唱會、電影等藝文項目娛樂稅，影城業者樂觀看待，6都則對停徵語帶保留。台北市年徵約3億元娛樂稅，市長蔣萬安昨表示，娛樂稅屬地方重要稅收，市府會跟立法院反映，盼有更多理性討論。

地方娛樂稅以新北市年徵約3.55億元最多，新北市稅捐處表示，娛樂稅法修正草案規範地方政府停徵娛樂稅課稅項目須經議會同意，相關影響仍待評估；高爾夫球娛樂稅並不在修正範圍，仍依現行稅率徵收。

高雄近年發展演唱會經濟，市府今年曾提案將演唱會門票稅率減半，但被議會否決，未來是否重新提案停徵，市府未提出時間表。財政局長陳勇勝表示，只要對藝文活動有幫助，會在立院修法通過後適時研議。

桃園市娛樂稅歲入目標2.5億元，占總預算比率雖不高，仍屬地方重要收入，桃園市地稅局表示目前不會調降或停徵娛樂稅。台中市地稅局則說，台中娛樂稅每年約2億元，中央授權地方可停徵項目每年約占2千萬元，將評估其他5都作法再決定。

台南市娛樂稅年收約700萬元，市長黃偉哲認為停徵對台南市損失不大，但停徵作法一去不回頭，要能創造大於700萬元的外部效益，損失的700萬元稅收才值得，不然取消後效果不顯著，又再加徵，一定會被罵臭頭。

對於停徵，影城業者樂觀其成，威秀影城公關資深經理李光爵說，娛樂稅修正草案是政府美意，就看地方政府與業者如何共榮共贏。希望娛樂稅減免，能幫助因疫情期間深受重創的影視業者；但也有業者認為停徵或減徵，未必會降低票價。

桃園 演唱會

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