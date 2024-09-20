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列報醫藥費 先扣除保險給付
財政部北區國稅局表示，納稅人申報綜所稅，列報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，如有保險給付，應從醫藥及生育費中減除，按減除後的餘額列報扣除。
北區國稅局說明，納稅人申報時若選擇採列舉扣除額，並列報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，應依所得稅法及施行細則規定，檢具公立醫院、全民健康保險特約醫院及診所，或經財政部認定會計紀錄完備正確的醫院所開具的醫藥費單據，並自行減除受保險理賠給付金額後，按減除後醫藥費額度，列報扣除額。
國稅局舉例，納稅人甲君辦理2022年綜所稅結算申報，列報醫藥及生育費扣除額117萬元，多數屬受扶養親屬醫療費，國稅局發現其扶養親屬因疾病就醫支出，已從保險公司理賠給付75萬元，因此甲君僅能列報醫藥及生育費扣除額為42萬元，也就是原本的117萬元扣除保險給付75萬元，依規定必須補稅。
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