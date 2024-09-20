給予員工子女獎學金 可抵稅

財政部高雄國稅局表示，公司設置並給付獎學金，可否列報公司費用，依適用對象及條件而有所不同。若明定申請條件且僅限「員工」子女領取，可列在「其他費用」列報支出；若是設置「客戶及股東」子女獎學金就不能適用。

公司為健全公司福利或提升企業形象，常會考慮設置獎學金，這筆獎學金支出能否列報為公司支出，依照獎學金適用對象而有差別。

高雄國稅局表示，如公司設置員工子女獎學金，並明定申請條件，則所給付獎學金，就能帳載「其他費用」項目列報支出；但若營利事業設置客戶及股東子女獎學金，因非屬本業及附屬業務費用，依所得稅法規定，不得列為公司費用。

國稅局指出，公司設員工子女獎學金，並於申請辦法訂定以在校學業或操行成績達到一定標準才能申請，則該受領獎學金，可適用所得稅法，免列報員工所得。