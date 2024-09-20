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企業未分配盈餘投資優稅 有條件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
《產業創新條例》提供租稅優惠，可將投資金額列為未分配盈餘減除項目。示意圖。 （美聯社）
《產業創新條例》提供租稅優惠，可將投資金額列為未分配盈餘減除項目。示意圖。 （美聯社）

為鼓勵企業將盈餘用於實質投資，《產業創新條例》提供租稅優惠，可將投資金額列為未分配盈餘減除項目，國稅局官員提醒，享有這項租稅優惠，同時會有三年管制期，期間不能將投資的建築物、設備、技術轉借或轉售，如被查獲，將被要求補稅、加計利息。

依產創條例規定，「公司或有限合夥事業實質投資適用未分配盈餘減除及申請退稅辦法」規定，公司因經營本業或附屬業務有需求時，年度盈餘發生次年起，三年內拿來興建或購置供自行生產或營業用的建築物、軟硬體設備或技術，該成本可列為未分配盈餘的減項。

未分配盈餘實質投資租稅優惠 圖／經濟日報提供
未分配盈餘實質投資租稅優惠 圖／經濟日報提供

國稅局官員表示，為達規模效應，實質投資金額須達100萬元以上，才能適用優惠，而產創條例是鼓勵公司把盈餘拿來投資，因此申報營所稅後，才完成投資者，也要在完成投資日起算一年內，將投資證明文件拿到所在地稅捐稽徵機關申請重新計算稅額，就能退稅。

不過，如果營利事業在辦理未分配盈餘申報期間屆滿次日、重新計算年度未分配盈餘的次日起三年內，把盈餘興建或購置的建築物、軟硬體設備或技術，進一步轉借、出租、轉售 、退貨或變更原始使用目的，非供自行生產或營業使用，就要補繳已扣除或退還稅款。

國稅局舉例，甲公司2021年未分配盈餘申報案，將2022年購置建築物支出1,200萬元列為未分配盈餘的減除項目，國稅局查核後發現，公司把建築物出租給其他公司使用，不符規定，除了要剔除補稅外，還得按日加計利息，一併徵收。

另外國稅局提醒，如果公司列報2021年未分配盈餘實質投資減除項目，不得包含2021年的實質投資金額，須符合以當年度盈餘發生年度次年起三年內完成投資者，也就是2022至2024年，且供自行生產或營業使用、實際支出金額合計達100萬元等要件，才能適用產創條例未分配盈餘租稅優惠。

若是要投資完成日較晚，更正申報也應在完成投資日起一年內提出申請，以免影響自身權益。

國稅局 建築物

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