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土地傳承三樣態 稅事有別

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
民眾若想將辛苦大半輩子的財產「無痛轉移」給子女，記得要提前規劃才能節稅。示意圖。 圖／士林分署提供
民眾若想將辛苦大半輩子的財產「無痛轉移」給子女，記得要提前規劃才能節稅。示意圖。 圖／士林分署提供

民眾若想將辛苦大半輩子的財產「無痛轉移」給子女，記得要提前規劃才能節稅。財政部台北國稅局建議，以土地為例，透過買賣、贈與、繼承等三種方式傳承，可能會遇到土增稅、贈與稅、遺產稅等稅務問題，應按財產狀況來仔細評估。

原則上，除非財產很多、未來遺產稅負擔很重，否則遺產總額有上千萬元免稅額，且兒女繼承後再將土地賣掉，土地原地價可以繼承時的公告現值計算，土增稅就能大幅降低。

國稅局解釋，要將土地移轉給子女有三種方式，首先，透過買賣應繳「土增稅」，又分成自住用地10%、一般用地20%至40%；第二種，透過贈與，除了土增稅外，還要繳贈與稅，贈與人可把握同一年度內贈與他人免稅額244萬元，超過後依級距適用10%、15%、20%稅率；第三種，繼承則須繳遺產稅，但每人有1,333萬元免稅額。

舉例來說，老馮有一筆土地、一棟房屋，今年2月14日把土地、房屋先贈與兒子，贈與時土地公告現值總計500萬元與房屋評定現值80萬元，應繳多少稅？

國稅局分析，贈與總額580萬元， 扣除當年度免稅額244萬、扣除額105萬，贈與淨額為231萬元，再以稅率10%計算，贈與稅為23.1萬元；另還須負擔土增稅。

若老馮當年度不幸離世，遺產總額630萬元（含房地580萬元、銀行存款50萬元） ，可扣除免稅額1,333萬元，另外還有配偶及直系卑親屬扣除額及喪葬費，共可扣除803萬元，遺產淨額為0元，不須納遺產稅，也不用繳納土增稅。

國稅局建議，納稅人可考慮財產多寡及移轉時的租稅負擔，若財產扣除遺產稅免稅額、扣除額後，遺產淨額為0元或負數，則生前贈與並不划算，若財產龐大，可考慮生前及早規劃將財產移轉，達省稅效果。

免稅額 土增稅 遺產稅

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