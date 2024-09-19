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欠稅大戶錢藏外幣保單！國稅局放大絕「討回上千萬」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

千萬別欠稅不繳，否則被國稅局盯上很難全身而退！財政部高雄國稅局分享，近期有一名欠稅大戶L君，專門提供人力仲介服務，不過經常漏報收入逃稅，近期國稅局將他強制執行，發現其帳戶財產已搬空，經過一系列追查後，終於找到財產都藏在外幣保單中，最後成功追回1,408萬元稅款

高雄國稅局指出，納稅人欠繳應納稅捐，除得依稅捐稽徵法規定，能對欠稅人施以禁止財產處分、限制出境、公告重大欠稅人資料等稅捐保全措施外，還可以在繳納期間屆滿30日後移送強制執行，欠稅人刻意隱匿財產，也會持續追查所得、財產動向，以確保國家租稅債權。

國稅局表示，日前轄內一名欠稅大戶L君(化名)，過去經營專營人力供應服務商號，因漏報收入而遭核課補徵營業稅，並核定補徵個人綜合所得稅及裁處罰鍰。

國稅局指出，L君不服提起行政救濟，經行政訴訟程序終結確定，他因未依限繳納稅款而遭移送強制執行，執行後卻無可供執行財產，多年都無結果，由行政執行分署核發執行憑證。

不過這仍無法逼退國稅局，國稅局繼續鍥而不捨追查，發現L君有多筆巨額外幣保單卻隱匿不繳納欠稅，經積極蒐集L君投保資料再移送強制執行，最終成功徵起欠稅1,408萬元。

國稅局提醒，誠實納稅是國民應盡義務，納稅人應於繳納期限內完納稅款，勿心存僥倖規避納稅責任，移送強制執行案件，須加徵滯納金、滯納利息及執行必要費用，如造成保單解約，亦徒增應賠付給保險公司的相關費用，得不償失。

保單 國稅局 稅款

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