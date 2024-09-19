政院通過娛樂稅草案 修正四大重點一次看

行政院會19日通過財政部擬具的「娛樂稅法」部分條文修正草案，主要修正重點為，授權地方政府得停徵藝文活動與競技比賽，課稅項目之娛樂稅及調降部分課稅項目之法定稅率上限。

行政院長卓榮泰表示，為鼓勵國人參與藝文活動及競技比賽，並兼顧各地方政府財政自主，財政部與各地方政府研商獲致共識，推動修法授權地方政府得視產業發展、政策需要及財政狀況，停徵藝文活動及競技比賽課稅項目之娛樂稅；並參酌現行地方政府規定之徵收率，調降部分課稅項目之法定稅率上限。

本草案修正要點如下：

一、現行娛樂稅課稅項目之「其他提供娛樂設施供人娛樂者」，修正為「其他經財政部公告屬提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者」；增訂授權地方政府得視產業發展、特定政策目的需要及衡酌財政狀況，停徵電影等藝文活動及競技比賽課稅項目之娛樂稅。

二、參酌現行地方政府規定之徵收率，調降部分課稅項目之法定稅率上限，以符實際。

三、刪除娛樂票由主管稽徵機關統一印製編號發售各娛樂業使用之規定。

四、配合「地方制度法」第2條第5款規定用詞，將娛樂稅徵收率及徵收細則報請財政部「核備」修正為「備查」。