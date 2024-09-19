誤把海外利息拿來報稅 老實男獲國稅局退款百萬元

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經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
報稅前先了解相關規定，以免荷包白白失血。資料圖／聯合報系資料照片
報稅前先了解相關規定，以免荷包白白失血。資料圖／聯合報系資料照片

納稅人若遇到稅捐爭議，別忘找納保官協助釐清！中區國稅局納保官分享，甲君日前自行申報所得淨額479萬元，繳納117萬元稅款，其中列報投資特別扣除額1萬4千餘元，不過國稅局查不到金融機構利息所得資料，最終要甲君補繳5千多元，甲君認為已繳很多稅卻還要被追繳，經一系列追查才讓真相浮出水面。

甲君日前自行申報綜合所得稅所得淨額479萬元，以此為基準算出應繳稅額為117萬元，其中列報儲蓄投資特別扣除額1萬4千餘元，不過經國稅局稽查，沒有在金融機構查到該筆利息所得，因此剔除該筆儲蓄投資特別扣除額，要求他應補稅額5千餘元。

甲君接獲通知不服，主張自己的確有這筆銀行利息所得並已併同申報所得稅，不應補稅，因為徵納雙方意見不同，此時納保官介入調查，這才發現癥結點在於，甲君年度綜合所得稅基本所得清單，包括海外利息所得1萬4千餘元及海外財產交易所得473萬餘元，甲君誤把海外所得申報成境內所得。

國稅局官員表示，甲君原本以為自己有儲蓄投資特別扣除額，但在申報書利息所得卻都查無資料，後來調查才發現，是來自於國外來源所得，因為台灣是屬地主義，對於國外來源無須申報綜所稅，只有基本稅額條例規定，670萬元以下免稅(2024年度起調高為750萬免稅)，因此甲君無須納稅。

納保官發現問題後，與甲君聯繫，並協助備齊相關資料，最終國稅局重新審酌及計算後，核定甲君該年度所得淨額只有36萬餘元、基本所得額511萬餘元，應退稅額118萬餘元。

納保法於2016年12月28日公布，官員指出，納保法剛施行時，2018年的納保案件整年只有30幾件，直到2023年已經成長到200多件，顯見民眾越來越會尋找資源解決問題、維護自我權益。

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