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娛樂稅率調降 政院今拍板

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院會今（19）日將通過《娛樂稅法》修法，授權地方政府自行決定是否停徵電影等藝文活動及競技比賽娛樂稅，另也調降多數項目的法定稅率。

娛樂稅為地方稅，是地方自治重要財源之一，不過外界時有檢討聲浪，認為這項稅目已不合時宜，更一度討論過娛樂稅存廢問題。財政部8月預告娛樂稅法修法，行政院會今日將通過修正草案。

此次修法主要兩大重點。首先是調整稅率，例如電影上限稅率由30％（國片）及60％（外片）一律降為15％；職業性歌唱、說書等，稅率自30％降至15％。

不過財政部指出，實務上，各縣市實際徵收娛樂稅，均遠低於法定稅率，例如國片法定稅率現行為30%，但各地方政府目前最高僅課1%，因此此次修法調整稅率，不影響地方政府實質徵收情況。

其次，修法新增規定，地方政府可視產業發展、政策需要及財政狀況，停徵藝文活動或競技比賽娛樂稅，其停徵應定明實施期限，提經當地民意機關通過，並報財政部備查。

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